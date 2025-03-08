Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligde iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.





Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Görkem Sağlam ile 65. dakikada Massanga kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 42. dakikada Oleksandr Zubkov attı.





Karşılaşmanın 29 ile 49. dakikalarında bordo-mavililerin kazandığı iki penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.





Bu sonucun ardından Trabzonspor 32 puanla 10. sırada kaldı. Hatayspor puanını 16'ya yükselterek 18. sırada yer aldı.





Bordo-mavililer önümüzdeki hafta Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor, Sivasspor'u ağırlayacak.





Maçtan önemli dakikalar:

3' Oleksandr Zubkov önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zubkov tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

21' Görkem Sağlam Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

29' Savunmada Kilama kayarak topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Alper Akarsu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

41' Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile eşitliği sağladı: 1-1.

İKİNCİ YARI

57' Edin Visca önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Edin Visca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

65' Massanga Matondo takımını öne geçiren golü attı: 1-2.

75' Ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Türkmen, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

90' Trabzonspor takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahası sol iç çaprazında Edin Visca tarafından çekilen şut auta gitti.





TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU





TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Hatayspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Kadın taraftarlar ilgi gösterdi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı ücretsiz olarak izledi. Kadın taraftarlar, tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri doldurarak karşılaşmayı takip etti. Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla sahaya çıktı. Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Hatayspor taraftarı da Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Papara Park’ta taraftarlarımızla bir aradayız ❤️💙 pic.twitter.com/M8utXDGBty — Papara Park (@PaparaPark) March 8, 2025





Zubkov ilk golünü attı

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bordo-mavili formayla ilk golünü attı. Ukraynalı oyuncuya gol pasını da yine ara transferde takıma dahil edilen vatandaşı Danylo Sikan verdi.





Dragus ve Enis Destan maç kadrosunda

Trabzonspor'un 16 Aralık'ta Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Denis Dragus, tedavisinin ardından kadroya dahil edilerek yedek kulübesinde yer aldı. Bu süreden sonra 1'i kupa olmak üzere toplam 13 maç kaçıran Romanyalı oyuncu, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndü. Enis Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü.



