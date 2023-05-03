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Spor

Şenol Güneş: "Herkes Beşiktaş'ı hayranlıkla izliyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yapmış olduğu açıklamada, "Kamuoyunda herkesin oyunu hayranlıkla izlediğini gözlemliyorum" dedi. Deneyimli çalıştırıcı şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışında sonucu başarı kabul etmiyoruz" diye konuştu

Haber Merkezi
09:33 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbol kamuoyunun, son dönemde sergiledikleri performansı hayranlıkla ve takdirle izlediğini gözlemlediğini söyledi.


Dünkü idman öncesi açıklamalar yapan Güneş, derbi sonrası "Karanlığın sonundaki ışığı gördüm" açıklamasına yönelik soru üzerine, "En iyi aydınlanma aracı güneştir, bedavadır, aynı zamanda da etkilidir. Faydalanmasını bilmek lazım. Beşiktaş'ı seven herkes mutlu. Kamuoyunda herkesin oyunu hayranlıkla izlediğini gözlemliyorum. Antalyaspor maçını da aldığımızda daha moralli ve güvenli olacağımızı düşünüyorum. Anormal bir şey yapmadım. İşimi yaptım." diye konuştu.


"Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması"

Ligdeki sıralamaya bakmadan kalan 4 maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Lideri yendik ama bu bize şampiyonluk getirmedi. Alınan kararla düşecek takım sayısı azalınca ligin seyrinde bazı işler karıştı" dedi.


Güneş, ikili averajda şampiyonluk yarışındaki rakiplerine üstünlük kurmalarıyla ilgili, "Galatasaray ve Fenerbahçe bizden avantajlı. Yan yana gelirsek tabii ki avantajlı olacağız. Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışında sonucu başarı kabul etmiyoruz. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli" ifadelerini kullandı.




#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
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