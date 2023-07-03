Şenol Güneş istediği golcüyü açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, akşam antrenmanı öncesi takımın durumuyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısına teknik ekibini tanıtarak başladı. Şenol Güneş'in yeni yardımcılarından Burak Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Antrenörlük hayatıma Şenol hocamla başlamak benim için çok değerli. Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'ın başarısına ufak bir katkım olursa ne mutlu bana" dedi.









Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Henüz kadromuzu oluşturmadık"





"Ayın 8'ine kadar burada çalışıyoruz. 3 gün oldu. Buradaki dönemde sağlık muayeneleri, testleri, gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz. Henüz kadromuzu oluşturmadık. Gençlerin de durumunu göreceğiz. Bu haftayı böyle geçireceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız."





"Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur"





"Önümüzde 3 kulvar var. Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. 3 kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bize düşen çok çalışmak."





"Redmond'da görüşmeler olumlu"





"Elimizde bir kadro var. Bu kadroda kiralık 2 oyuncu vardı; Tayfur ve Redmond. Tayfur takımına döndü, Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Medyadan öğreniyorum zaten. Şu an bekliyoruz. Ona göre transferler olacaktır. Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Colley ve Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır. Redmond gelirse Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk. Muleka'nın durumu var, Semih Kılıçsoy var. Bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlarla uygulamaya çalışıyoruz."













"Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu"





"Ekonomisi, teknik yapısı, uyumu... Hepsine bakmak zorundayız. Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bunu daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz."





"Güvenebileceğimiz bir kurum olsun istiyoruz"





"Lig yarışı içerisinde taraftar, yönetim, medya, personel önemli ama federasyon da önemli. Çok konuşulduğu için söyleyeyim. Fazla derine inmeyeceğim. Güvenebileceğimiz kurum olması önemli. Güvenebileceğimiz bir kurum olsun istiyoruz. Sorunlar tabii ki olacak ama çözümler de olacaktır. Bunlar atlatılacaktır. Biz takım olarak umutluyuz, cesaretliyiz. Cesaretimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gücümüzü de, inancımızı da geçen sezondan başlangıç olarak görüyorum. Üstüne koymak durumundayız. Tüm oyuncularla sürekli toplantı, sürekli çalışma yapıyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon kesik kesik olan ligin yerine akıcı ve yoğun bir lig olacaktır. Takım sayısı da 20 oldu. Bu da 38 maç demektir. Konferans ve kupa ile birlikte en az 50 üstü maç olacaktır."





"Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli"





"Büyük başarılar istiyoruz. Başlangıçta zor ve imkansız görünür ama imkansızlıklar aşılır. Oynadığımız oyundan oyuncular ve taraftar da keyif alsın istiyoruz. Oyun hızı temposunu artırmalıyız. Zaman zaman tribünde de, sahada da oldu, öfkeyi ve kötülüğü hiç istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmeliyiz. Sahada kıran kırana, güzel futbol olsun. MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Biz ilkeli ve kurallara bağlıyız. Haksızlık olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi de bitti mi işler biter."





"Kendi içimizde gereksiz kavgaya gerek yok"





"Mutlu olduğumuz yerde başarılı olacağız. Oyuncuları gördüğümde onu hissediyorum. Daha samimiler, daha iyiler. Daha mutlular. Mutlu başarıyı artırır, başarıyı getirir. Hayalimiz ve hedefimiz var. Hayali ve hedefi olan, işini iyi yaparsa kaybetmez. Bizde kimse kandırmayacak, yalan söylemeyecek, korkutmayacak. Açık, samimi ve şeffaf olacağız. Taraftara ve camiaya söylemek istiyorum; kendi içimizde gereksiz kavgaya gerek yok. Transfer, yönetim, oyuncu, yönetimsel olarak oluyor. Bunun yararı yok. Başta ben gelip geçiciyiz, bu kurum kalıcıdır. Bu camia halk takımıdır, düzgün, samimi, içten, kendi eksiğini söyleyebilen, doğruyu ve adaleti isteyen bir camia.Oyuncularım sorumluluklarını bilecek. Böyle büyük bir camiada oldukları için daha çok çalışmalarını bekliyorum. Sezonu mutlu olarak bitirelim diyorum."





"Üç kulvarda başarı sözünü veririm ama..."





"Şampiyonlar Ligi de olsa her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. Konferans, Süper Lig, Türkiye Kupası, hazırlık maçı... Hazırlık maçlarında hatalarımız olacak. Hoşgörüyle karşılarım. Bu hatalar bize yol gösterecektir. Ancak, resmi maçlarda olmaz. Biz her turu geçmek istiyoruz. Hiçbir tur kolay olmaz. Zaman zaman zorluk çekersiniz ama aşarsınız. Hedef de söyleriz ama yapabileceğimizi de söyleriz. Futbol 1-2 ayda bitmiyor, 1 sezonda bitiyor. Başlangıcı temmuz. Mayısta bitecek. Yazı kışı var. Takımların çıkmasına göre sonuçlar değişecektir. Biz Konferans Ligi'nde ilk maça bakalım. İki rakipten biri gelecek. Takip ediyoruz. Sonuç üzerinden işimizi unutursak hata yaparız. Biz önümüzdeki engeli aşalım. Ben öyle bakıyorum. Konferans Ligi çok önemli, mutlaka finale gidelim deyince sıkıntı var. Aynı şey şampiyonluk için de geçerli. Abartılı övgüler, haksız eleştiriler doğru değildir. İşimizi iyi yapacağız. Biz daha hazır değiliz, sezona başlamadık. Kadromuza güveniyoruz. Geçen seneki oyun bize yetmez. Üstüne koymak zorundayız. Takviyeler yapacağız. 3 kulvarda başarı sözünü veririm ama kupayı mı alırız, final mi olur, çeyrek final mi olur bilmiyorum. Hedefi büyük tutup ilk maçı kaybedince hayallerin bitmesi doğru değil. Bizim ilk hayalimiz oyuncuların performansını artırmak, rakiplere üstünlük sağlamak. Bu bizi zaten bir yere getirecek. Konferans ve Süper Lig, aşılması gereken başarılı olunması gereken engeller."





"Acil sağ stoper istiyorum"





"Biz stoper için birçok oyuncuyla konuştuk. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak doğru değil. Zamanın daraltılmasını isterim. Acil, bana sorarsanız, yönetimle konuştuğumu söylüyorum, acil sağ stoper istiyorum, olmazsa olmaz. Orta saha ve açık forveti aldıktan sonra haydi biraz daha zaman tanırız. Ghezzal tam hazır değil, Aboubakar gelecek, Cenk yok. Forvette bir sıkıntı var. 4 tane oyuncu olsa bile 2 tane daha almam gerekiyor. 1-2 oyuncu almam gerekiyor. Sağ stoper yok. Saiss, Colley ve Emrecan var. Sağda o tip bir oyuncu yok. 27'sine stoper lazım. 11-12-12-14 olur. Biz kadroyu 18 yapmak istiyoruz."





"6 ve stoper oynayacak bir isim çok işime gelir"





"Biz geldiğimizde saha sonucundan çok, dedik ki çukurdan çıkmalıyız, bir kadro oluşturalım. Oyuncular da iyi oynasa da kalıp kalmayacağı belli değil. Şimdi 1-2 tane var ama o zaman daha fazlaydı. Defansif yönü ve ofansif yönü kuvvetli 2 oyuncu isterim. İdeali bu. 8-10 oynayacak, 6 ve stoper oynayacak bir isim çok işime gelir. Birini alırsak, diğerini zamana bırakabilirim. Amir ile Salih, defansın önünde oynatabilirim. Bu stoperlere yük bindirebilir."





"Hangi kulüp Saiss'i bırakır?"





"Saiss benim için denge oyuncusu, en iyi oyuncu. Vazgeçilecek bir oyuncu değil. Benim oyuncum, biz oyuncumuz. 1 sene daha mukavelesi var. Bunu yönetime de, kendime de söyledim. 'Gitmek istiyor' dediler, başka şeyler de ilave ettiler. Bütün oyuncular iyi oynayıp giderler. Biz de oynayıp öyle gitmesini isterim. Şampiyon olup öyle gitsin. Zaten bizim oyuncumuz. Ben onu var kabul ediyorum, öyle olunca sağ stoper istiyorum. 4 tane stoperimiz lazım. Necip'i, Berkay'ı elden üretmeye çalışacağım. Saiss'in iyi olduğunu herkes biliyor. Hangi kulüp onu bırakır? Onu bırakırsa yerine bulacağı oyuncu ne kadar fiyattır?"













"Halil tercihim"





"Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu tercihimdir. Forvet, sağ açık, sol açık, santrfor oynayan, çıkış yapmak isteyen oyuncuysa mali şartları da uygunsa isterim. Biz daha idealini bulacağız. Bir tane adam alacağız, Aboubakar, Cenk, Ghezzal, Redmond'u zorlayacak. Birinci planda daha hazır oyuncu istiyorum. İsim vermiyorum ama orta sahada defansın önünde oynayacak, orta sahada hücuma dönük oynayacak. Birkaç tane isim var. Ekonomik tarafı var. Bugün yarın belki belli olan olabilir."









"Arda Güler'in yaşına mı bakacaksın?"





"Futbol keyif olayıdır. Becerili futbolcuyu, takım oyunu içerisinde izlemek daha iyidir. İzlerken olumlu şaşırtan bir şeyler olması lazım. Düz oyun sıkıcı olur. Becerili oyunculara ihtiyaç var. İyi oyuncularla iyi futbol oynanır. İyi kumaşla iyi elbise yapılır. Biz şimdi gençlere önem veriyoruz tabii. TFF'de söyledim. Gençlere yapılan yatırım doğru mu, değil. Eğitim sistemimiz uygun değil. Hem okuyup hem oynamak mümkün değil. Anne baba çocuğu okula gönderiyor, eğitim sistemi buna uygun değil. Oradan çıkan 1-2 oyuncu oluyor. Geç başlıyor oyuncu, geç çıkıyor. Semih, Berkay, Ege... Olumsuz bir şey söylemem ama garanti görmüyorum. Çocuğun önünde Amir, Gedson, Salih ve yeni alacağım oyuncu var. Geçiyorsa oynatacağım. Genç oyuncu oynayacaksa oynar. Hata yapar, bekle tamam ama maç kaybetmek de olmaz. Diğer oyuncu da formsuzsa değiştireceğiz. Biz yarışma takımıyız. Arda Güler'i örnek vereyim. Oynadı, sırıtmıyor, katkı yapıyor. Yaşına mı bakacaksın? Yaylada çiçek gibi çıkıyor oyuncu. Daha fazla çıkması için bahçeye iyi bakmamız lazım. Çocuğu eğiteceğiz, güçlü karakterle sahaya çıkacak. 16-17'de oynasın çocuklar. 20-25'i de deneriz ama Beşiktaş'ın yarışan takımı var. Genç takımda kaybedebilirsin ama burada yok. Süper Lig'de şampiyon olmak istiyoruz, Konferans Ligi'nde başarı istiyoruz."





"Eldeki oyuncuları geçecek oyuncu istiyorum"





"Mustafa diye bir genç aldık. Bakacağız fizik durumuna. Berkay. Yetmiyor, bakacaksınız. Berkay, Ege oynasın diye uğraşıyoruz. Yeni gelenler de öyle. Yeni gelenler oynar mı? Keşke hepsi oynasa. Hoca gençlere karşı veya gençlere sahip çıkıyor. Ben çıkamıyorum, oyuncular kendine çıkacak. Çıkan çıkacak. Eldeki oyuncuları geçecek oyuncu istiyorum. Transferle mi olsun, gençlerle mi olsun bakacağız."





"Ön liberoyu da tek mevkide düşünmüyorum"





"Geçen sene oynadığımız oyunda Amir ön liberoda, teknik olarak iyiydi. Bize çok katkı yaptı. Memnunuz. Salih çok aşama kaydetti. Kendi değerlerinin altındaydı, iyiydi ama daha iyi olabilir. Gedson da aynı şekilde. Daha yükselebilir. Alırım oyuncu da bunlar iyi oynar, oynasınlar. Bu 3'ünden 1'ini 2'sini kenarda bırakabilirim. Hücumda tek başında, hücuma dönük olabilir ama orta saha olarak oynanır. Bazı oyuncu vardır, 8'dir ama hücuma da iyi çıkar. Adamı tek mevkide tutmak istemiyorum. Bunu denedik. Santrfor arkasında olmadığı zaman bitiyoruz. Oyuncu da bitiyor, biz de. Anlamı olmaz. Aldığımız oyuncuyu kullanmamız lazım. Ön liberoyu da tek mevkide düşünmüyorum."





"Muleka'nın durumu belli değil"





"Muleka iyi çalışıyor. Verip vermeyeceğimiz belli değil. Acelem yok onunla ilgili. İyi bir şey çıkarsa, ben de iyi oyuncu alırsam bırakabilirim. Kulübün işine gelecek, öyle gidecek. Astım kestimle olmaz, büyük bir kulüp burası. Her oyuncuyu hesaplamak zorundayız. Yüzde 10-20 hata yaparsın ama yüzde 50 hata yapamazsın. Transfer böyle bir şey."









"Emrecan'ı izlemedim"





"Emrecan Bulut'u izlemedim, raporlar olumlu. Ben daha çok izleme komitesinin yaptığı bir transfer oldu. Antrenmana çıkıyor. Genç takıma çıkan oyuncular da var, benzer. Bu kamp onlar için de ön değerlendirme olacak. Kalır veya gidere karar vereceğiz sonra."



























