Şenol Güneş: Kadroda değişiklik olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadroda değişiklik yapacağını söyleyen Güneş, sakatlığından dolayı Umut Meraş'ın da forma giyemeyeceğini kaydetti. Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Gelecek 10 yılın oyuncuları"

"Kötü sonuçları, üzerime aldım. Bu bir eziklik değildir. Görevi veren benim, görevi yapan oyuncularım. Görevi ben verdiğim için sorumlu benim. 4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz ülkemizi iyi tanıtmak ve başarı elde etmek istiyorduk. Biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Gelecek 10 yılın oyuncuları bu oyuncular. Kadro bu."

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"Kendimizden memnun değiliz"

"Oyunumuzun felsefesinde ve kazanma ruhunda biraz daha üst seviye çıkmamız lazım, o tepkiyi ilk iki maçta gösteremedik. Herkesin eleştirilerine saygı duyuyorum çünkü oyundan memnun değiller. Biz de kendimizden memnun değiliz. Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmez. Bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Ben de oyuncularımdan bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu anda en iyi olarak çıkamadık. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz."

"Değişiklik olacak"

"Biz buraya favori takım olarak gelmedik. Favoriler gibi olmak için geldik. Büyüyen bir takımız. Yarın takımda değişiklik olabilir. Özellikle orta sahada top tutmayı iyi yapamadık. Ayrıca Umut Meraş sakat. Onun yerine başka bir arkadaşımız oynayacak."

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