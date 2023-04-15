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Spor

Şenol Güneş: Kazanırsak işler değişir

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bütün planları kazanmak üzerine kurdu. Deneyimli teknik adam, "3 puan alırsak ligde hesaplar değişir ve şampiyonluk şansımız daha da artar" dedi.

11:16 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş idmanda oyunculara konuşma yaptı.

Şenol Güneş idmanda oyunculara konuşma yaptı.

Ligde son 5 maçtan 15 puan çıkartan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kazanarak Süper Lig'de 6'da 6 yapmayı hedefliyor.


Hafta boyunca taktik idmanların yanı sıra görüntülü analizlerle bordo-mavili takımı oyuncularına izleten deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un zaaflarını ezberletti. Bu maçın iki takım için de çok önemli olduğunu dile getiren Güneş'in, "Kazandığımız maçların daha anlamlı hale gelmesi için bu mücadeleden de 3 puan almalıyız. Son haftalardaki çıkışımız taraftarımızı oldukça mutlu etti. Trabzonspor'u da yenersek, ligde hesaplar değişir ve şampiyonluk şansımız daha da artar. O yüzden, rakibi ezberlemenizi ve taktik disiplinden taviz vermemenizi istiyorum" dediği öğrenildi.


Göreve geldiğinde daha alt sıralarda yer alan siyah-beyazlı ekibi üst sıralara taşıyan Şenol Güneş'in, bu maça özel olarak farklı bir taktik uygulayacağı öğrenildi.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Trabzonspor
43 dakika önce
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