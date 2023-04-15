Şenol Güneş: Kazanırsak işler değişir

Şenol Güneş idmanda oyunculara konuşma yaptı.
Ligde son 5 maçtan 15 puan çıkartan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kazanarak Süper Lig'de 6'da 6 yapmayı hedefliyor.
Hafta boyunca taktik idmanların yanı sıra görüntülü analizlerle bordo-mavili takımı oyuncularına izleten deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un zaaflarını ezberletti. Bu maçın iki takım için de çok önemli olduğunu dile getiren Güneş'in, "Kazandığımız maçların daha anlamlı hale gelmesi için bu mücadeleden de 3 puan almalıyız. Son haftalardaki çıkışımız taraftarımızı oldukça mutlu etti. Trabzonspor'u da yenersek, ligde hesaplar değişir ve şampiyonluk şansımız daha da artar. O yüzden, rakibi ezberlemenizi ve taktik disiplinden taviz vermemenizi istiyorum" dediği öğrenildi.
Göreve geldiğinde daha alt sıralarda yer alan siyah-beyazlı ekibi üst sıralara taşıyan Şenol Güneş'in, bu maça özel olarak farklı bir taktik uygulayacağı öğrenildi.