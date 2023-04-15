Şenol Güneş: Kazanırsak işler değişir

Hafta boyunca taktik idmanların yanı sıra görüntülü analizlerle bordo-mavili takımı oyuncularına izleten deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un zaaflarını ezberletti. Bu maçın iki takım için de çok önemli olduğunu dile getiren Güneş'in, "Kazandığımız maçların daha anlamlı hale gelmesi için bu mücadeleden de 3 puan almalıyız. Son haftalardaki çıkışımız taraftarımızı oldukça mutlu etti. Trabzonspor'u da yenersek, ligde hesaplar değişir ve şampiyonluk şansımız daha da artar. O yüzden, rakibi ezberlemenizi ve taktik disiplinden taviz vermemenizi istiyorum" dediği öğrenildi.