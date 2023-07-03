Şenol Güneş konuşuyor

Şenol Güneş çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, akşam antrenmanı öncesi takımın durumuyla basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısına teknik ekibini tanıtarak başladı. Şenol Güneş'in yeni yardımcılarından Burak Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Antrenörlük hayatıma Şenol hocamla başlamak benim için çok değerli. Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'ın başarısına ufak bir katkım olursa ne mutlu bana" dedi.
Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: