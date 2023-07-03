Şenol Güneş konuşuyor

Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısına teknik ekibini tanıtarak başladı. Şenol Güneş'in yeni yardımcılarından Burak Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Antrenörlük hayatıma Şenol hocamla başlamak benim için çok değerli. Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'ın başarısına ufak bir katkım olursa ne mutlu bana" dedi.