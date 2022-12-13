Redmond kendini buldu

Beşiktaş, Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuların performansını yukarı çekmeye çalışıyor. Deneyimli teknik adamın önemsediği oyunculardan birisi de Nathan Redmond.

Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu zamana kadar beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte adeta kendini bulan İngiliz oyuncu, hazırlık kampının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Redmond, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta (383 dakika) 1 asist yaptı.

Şenol Güneş yakından ilgileniyor

İki kanatta da oynayabilme özelliği olan Redmond, siyah-beyazlıların önceki gün Westerlo ile yaptığı hazırlık maçında galibiyet golünü atarken, ilk 11'e göz kırptı.

Kanat bölgesinde Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle zorluk yaşayacak olan Güneş, İngiliz oyuncuyla yakından ilgilenip Redmond'a güven aşılıyor. Redmond da attığı golle birlikte daha motive hale geçmiş durumda.

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𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐝𝐦𝐨𝐧𝐝 💪#BJKpic.twitter.com/o8Mloph5zR — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2022