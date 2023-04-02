Şenol Güneş: Oyunun sahibi Beşiktaş'tı

Süper Lig'in 27.haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahaçe'yi 4-2 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Bugün maalesef Tayyip Talha'yı kaybettik. Oyuna bakarsak bugün çok iyi bir Beşiktaş vardı. Kendi oyununu oynayan, enerjisini boşa harcamayan bir takım vardı. Bazen şans da yardım ediyor. 2-0 da olabilirdi.

Maçın tamamına bakarsak, oyunun da sahibi Beşiktaş'tı, başrolde de Beşiktaş vardı

Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi niyetle sabırla oynadılar. Futbol sahada oynanan bir oyun. Seyircinin de baskısı vardı.

Bazen oyuncularımız eksik olunca çok koştuk diyor. Tam olunca niye koşmuyorsunuz o zaman. Olması gereken bu. Bütün oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Umarım devamı gelir.

Penaltı pozisyonu hakkında bir şey konuşmak doğru değil

Tayyip geleceği parlak bir stoper. Son durumu ne bilmiyorum ama negatif görünüyor. 3-4 ay da olsa geri dönecektir. Önünde Cenk gibi bir örnek var. Daha ağır sakatlıklardan döndü. Bu süreci bir dinlenme gibi görsün. Farz etsin ki ben oynatmıyorum.











