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Şenol Güneş: 'Sorumlusu benim toparlayacağız'

Şenol Güneş: 'Sorumlusu benim toparlayacağız'

22:4023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şenol Güneş
Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Kötü gidişata değinen Güneş, "Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Şenol Güneş şöyle konuştu:
'Bütün oyuncular üzgün'

"Beşiktaş maçında farklıydı, 10 dakika falan başlangıcımız iyiydi. 10 kişi kaldığımızda savaşçı ruhumuzu gösterdi oyuncular. Umutlarımız vardı ama ikinci maçta fizik olarak iyiydik, top kayıpları anormal oldu. Bu maçta da ilk yarı boşa gitti bizim için ve rakip için. Biz kendimiz için gidiyoruz. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi. Bildiği doğruları yapamayınca moral ve güven kaybediliyor."


'Hazır olmayan arkadaşlar var'

"Bir haftada 3 maç yaptık. Tempo koymak için fizik gücün daha iyi olması lazım. Geçen maçın son bölümünde baskılı oynadık. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalışınca daha etkili olduk ama yine yeterli değil. Maç bittiğinde hayıflanmak, bize yakışmıyor diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var. Temposu tam hazır olmayan arkadaşlar var. Kötü bir dönem geçirdiğimizi söyledim, devam ediyor."

'Üzgünüz ama çalışacağız'

"Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Benim görevim bu. 5 maçtır kazanamayan bir Trabzonspor var. Kazanmak için ortam müsaitti ama öyle paslar yaptık ki... Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız. Fiziksel, teknik, taktik... Pazar günü Konyaspor maçı var. Onu nasıl kazanacağız onu düşüneceğiz."


'Ama sorumlusu benim'

"Bugün de ikinci yarıda pozisyonlar vardı ama bu bize yetmez. Daha çok pozisyon bulan ve pozisyon vermeyen bir takım olacağız. Birlikte oyunu, takım oyunu, oyun disiplini ve pozisyon almadaki sıkıntıları çözeceğiz. Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlara görev veriyoruz ama sorumlusu benim. Oyunculara, "Üzülerek, teslim olarak, mazeret üreterek" bunu çözemeyiz diyorum. Onu halledemedik, kötü sonuçlarla devam ediyoruz."




#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Gaziantep FK

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