Şenol Güneş: "VAR kayıtları açıklandıysa artık devam etmeli" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, VAR kayıtlarının açıklamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir şeyi açtılar, açıkladılar ve devam etmeliler. Şu saatten sonra geri dönmek de zor. Açılmamalıydı ama artık devam etmeli. Her maçın kayıtları açıklanmalı" dedi.

Abone Ol