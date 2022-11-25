Şenol Güneş istediği transferi açıkladı

Spor

İran Milli Takımı'nın yıldızı Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan takımın golcü oyuncusu Serdar Azmoun, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Fenerbahçeli olduğunu duyurdu.