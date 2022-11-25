Şenol Güneş istediği transferi açıkladı

FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımın durumuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Deneyimli teknik adamın Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Gruplaşmalara tahammülümüz yok"
- "Aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada sıcak hava oluşturabilirsek daha büyük sinerji olacaktır. Gruplaşmalara tahammülümüz yok. Bir kişi bile olsa burada durmayacak. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız. Çalıştığım arkadaşlar da buna hazır olmalı."
- "Oynayacağımız oyun hepimizin keyfine göre olsun. Coşkulu bir oyun olacak. Geçmiş oyunlardan daha iyi, doğru, ne yaptığını bilen takım olmak istiyoruz. Kesinlikle taviz vermeyiz. Basın da eleştirilerle bize yardımcı olabilir."
"Kaçmanın kimseye yararı yok"
- "Çok ters kırılmalar oldu. Takım kırılganlık gösterdi. Sorumluluk almaktan imtina ettiler. Kaçmanın kimseye yararı yok. Üstüne gideceğiz. Hiçbir konuda pes etmek yok. İşini iyi yapmayı ön plana çıkaracağız. O zaten sonucu getirir. Getirmezse gücümüz yetmedi deriz."
"Kuvvet sıkıntımız var"
- "Takımda bir güç kuvvet sıkıntısı var. Şu anda çalıştığımız grubun sayısı az. Genç takımlardan oyuncular aldık. Kampın ilk döneminde kuvvet dayanıklılık çalışmaları yapacağız."
"Brezilya gibi olmak istiyoruz"
- "Rakibi kovalayan, kovalanan bir takım olmak istiyoruz. Nasıl futbol istiyorsun derseniz? Brezilya gibi. Brezilya gibi mükemmel olmasak bile Brezilya gibi olmak bize adım attırır."
- "Dele Alli gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum. Dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok."
"Ben bırakınca Quaresma gelsin"
- "Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdim. O yaşta öyle çalışması herkese örnektir. Egolu görünmesine rağmen hep mütevazıdır. Büyük katkılar yaptı. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. Çünkü, çok zekası ve yeteneği vardır."
"Rosier dalgalanma geçirdi"
- "Valentin Rosier gibi bir oyuncu varken başkasını almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu. İyi oynadığı zaman sorun yok ama bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir, normaldir."
- "Kayserisporlu Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim."
"Talisca bedava gelirse alırım"
- "Anderson Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedava gelirse alırım. Menajerler oyuncular üzerinden yazıp çizdiriyorlar, bak bana soru geliyor. Arayalım, gelmek istiyorsa buyur deriz."
"Masuaku olmazsa başkasına bakacağız"
- "Masuaku çok yazılıyor. Güçlü dönerse, tecrübesi ve yeteneği var. Olmazsa başkasına bakacağız."
- "Ghezzal iyi oyuncu, iyi karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başına aramıza katılacağını söylediler. Ne kadar verimli göreceğiz."
"Redmond ile Weghorst idmanda tartıştı"
- "Redmond ile Weghorst antrenmanda bir tartıştılar. Weghorst haklıydı. Basın izlese olay olurdu. Tartışmak, susmaktan her zaman daha iyidir. İnsanlar görüşlerini söyleyebilir. Yeri ve tarzı değişebilir. Redmond bulunduğu yerde toleranslı girdi. Baktım tartışıyorlar, kenardayım. Ne oldu dedim? Hocam siz böyle söylediniz dedi. Bunu alması önemli. Dedim doğru söylemişsin Wout haklısın ama yanlış konuştun. Söylediğinin Redmond'a faydası olmadı. Dağıttın onu. Öyle bir söyledin ki, el kol falan ben de rahatsız oldum. Redmond da sonra dinleyince hak verdi. Her doğruyu her zaman söyleyemezsin. İkisinde de böyle sivri taraflar var. Söylerken doğru olduklarını söylüyorlar. Biz iki doğrudan 1 doğru çıkaracağız."
"Ben senin evladın değilim' dedi"
- "Oyuncuya 'Evladım, hadi koşsana.' dedim. Oyuncu da bana 'Ben senin evladın değilim' dedi. Doğru söyledi. Benim orada niyetim, evladım olduğunu ispatlamak değildi. Bunlar olabiliyor. Doğal karşılıyorum."
- "Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız."
"Takımı ayağa kaldıranlar kalacak"
- "6 maçta takımı ayağa kaldıranları tutacağım. Dışında kalanları yönetimle konuşarak göndermeye çalışacağız. Oyunculara bakıyoruz. Elimizde de oyuncular var, bakacağız."