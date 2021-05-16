Spor Şenol Güneşin kadroya davet etmediği Serdar Dursundan muhteşem istatistik
FUTBOL FUTBOL

Şenol Güneş'in kadroya davet etmediği Serdar Dursun'dan muhteşem istatistik

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı. Milli Takım kadrosunda yer almayı bekleyen ancak Şenol Güneş'ten davet almayan Dursun, karardan dolayı büyük üzüntü yaşamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşin kadroya davet etmediği Serdar Dursundan muhteşem istatistik
Serdar Dursun attığı 4 golle takımına 5-1'lik galibiyeti getirdi.

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.

Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.

  • Serdar Dursun'un milli takım kadrosuna seçilmemesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. 29 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon 27 gol atarken 8 de asist yaptı.

Abone Ol Google News
Yahudiler ayakta

Yahudiler ayakta

'Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
Hedefe çok az kaldı

​Sayılar her geçen gün azalıyor.
İskenderun Limanı'nda <br>tarihi operasyon

İskenderun Limanı'nda
tarihi operasyon

​Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçamadılar.
25 milyonu geçti

25 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu açıkladı.

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Kayseri'de panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.