Kartal'da 3 isim göze girdi

Siyah-beyazlılar, Dünya kupası için Süper Lig'e verilen arayı önce İstanbul'da ardından da Antalya'da değerlendirdi. Kartal, önceki gün oynadığı Giresunspor maçının ardından dün İstanbul'a döndü.

Teknik direktör Şenol Güneş, Antalya kampını çok önemsiyordu. Eksikleri görmek ve ocak ayındaki transfer planlamaları için fikir sahibi olmak isteyen deneyimli teknik adam oyuncuların kampta gösterdiği performanstan memnun kaldı. Başkan Ahmet Nur Cebi ile de fikirlerini paylaşan deneyimli çalıştırıcı, geldiği dönemde takımda eksikler olduğunu ancak kamp döneminde bu eksiklerin kapandığını ifade etti.

Beşiktaş'ta Dünya Kupası için giden oyunculardan Saiss ve Weghorst dışında herkes takıma katıldı. Weghorst bu hafta başında kampta olacak.

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Kamp süresince Gedson, Redmon ve Tayfur Bingöl'ün Güneş'in gözüne girdiği ifade edildi. Deneyimli teknik adam bu 3 oyuncuya ilk maçlarda 11'de görev verecek.

SPOR Beşiktaş-Giresunspor: 5-3



