Şenol Güneş'in planı işlemeye başladı

Beşiktaş, ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Avrupa kupaları yolunda önemli bir avantaj yakaladı.





Göreve geldiğinde kadro kalitesinden sıkça bahseden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde yeni isimlerin gelmesiyle birlikte planlarını daha iyi işletmeye başladı. Üst üste 2 maç kazanan siyah-beyazlılar ideal oyuna doğru da hızla yol alıyor.





Alınan galibiyetlerin ardından oyuncularına teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, sahada istediklerinin büyük oranda yapıldığını düşünüyor. Oyuncuların arzusundan memnun olan Güneş, "Düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu ama planımız işledi. Kazanmaya yeten bir oyun oldu" dedi.





Tecrübeli çalıştırıcı her hafta daha iyi olacaklarını ve galibiyet serisinin süreceğini düşünüyor.





Aboubakar sevinci





Şenol Güneş'in sevinçlerinden birisi de hücum da Aboubakar'ın istenilen seviyeye gelmesi. Forma giydiği ilk haftalarda suskun kalan Kamerunlu golcü, iki haftadır takımını sırtlayan isim oluyor. Geçen hafta Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan Aboubakar, son Başakşehir karşılaşmasında da 1 gol ve 1 asistle oynadı. 31 yaşındaki golcünün performansı deneyimli teknik adamı memnun ediyor.















