Şenol Güneş'in ulaşamıyoruz demişti: Dele Alli'den açıklama geldi

Alli açıklamasında; "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." sözlerini yazdı.