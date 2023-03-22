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Spor

Şenol Güneş'in ulaşamıyoruz demişti: Dele Alli'den açıklama geldi

Beşiktaş oyuncusu Dele Alli, sosyal medya hesabından antrenmana neden katılmadığını açıkladı. Alli, ''Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum.'' dedi.

22:59 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Dele Alli ile ilgili açıklama yapmıştı

Şenol Güneş, Dele Alli ile ilgili açıklama yapmıştı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı.

İzinli olan İngiliz oyuncunun takımın son idmanına katılması bekleniyordu. Şenol Güneş konu hakkında; "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." dedi.

Dele Alli'den ilk açıklama

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Alli açıklamasında; "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." sözlerini yazdı.

#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Dele Alli
1 saat önce
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