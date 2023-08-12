Şenol Güneş'in yeni jokeri Bakhtiyor olacak

Bakhtiyor Zaynutdinov, kariyerine ülkesinin takımlarından Taraz'da başladı. Ardından Astana ve Rostov takımlarında forma giyen Kazak futbolcu, 25 Ağustos 2020'de 2 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Bakhtiyor, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkati çekiyor. Asıl mevkisi 10 numara olan genç oyuncu, kariyerinde kale haricinde her mevkide forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada Bakhtiyor Zaynutdinov için, "Kazak Necip" yorumu yaptı.