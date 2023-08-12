Şenol Güneş'in yeni jokeri Bakhtiyor olacak

Şenol Güneş'in çok istediği Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi imza aşamasında.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlıların Kazak oyuncu ve kulübü CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Genç oyuncu federasyonun bu sezon getirdiği mavi kart kuralı kapsamında yerli statüsünde oynayabilecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov, kariyerine ülkesinin takımlarından Taraz'da başladı. Ardından Astana ve Rostov takımlarında forma giyen Kazak futbolcu, 25 Ağustos 2020'de 2 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya transfer oldu.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Bakhtiyor, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkati çekiyor. Asıl mevkisi 10 numara olan genç oyuncu, kariyerinde kale haricinde her mevkide forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada Bakhtiyor Zaynutdinov için, "Kazak Necip" yorumu yaptı.