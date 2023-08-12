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Spor

Şenol Güneş'in yeni jokeri Bakhtiyor olacak

Siyah-beyazlı kulüp, Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer ediyor. 25 yaşındaki Kazak isim, her mevkide oynayabilmesiyle dikkati çekiyor.

11:28 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in çok istediği Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi imza aşamasında.

Şenol Güneş'in çok istediği Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi imza aşamasında.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlıların Kazak oyuncu ve kulübü CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı belirtildi.


Teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.


Genç oyuncu federasyonun bu sezon getirdiği mavi kart kuralı kapsamında yerli statüsünde oynayabilecek.




İsviçre çakısı gibi

Bakhtiyor Zaynutdinov, kariyerine ülkesinin takımlarından Taraz'da başladı. Ardından Astana ve Rostov takımlarında forma giyen Kazak futbolcu, 25 Ağustos 2020'de 2 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya transfer oldu.


Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Bakhtiyor, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkati çekiyor. Asıl mevkisi 10 numara olan genç oyuncu, kariyerinde kale haricinde her mevkide forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada Bakhtiyor Zaynutdinov için, "Kazak Necip" yorumu yaptı.


İşte Bakhtiyor Zaynutdinov'un kariyerinde oynadığı mevkiler:


#Beşiktaş
#Bakhtiyor Zaynutdinov
#CSKA Moskova
40 dakika önce
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