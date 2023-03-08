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Spor

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması: Ayrılmasını istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, MLS'ten transfer teklifi alan golcü oyuncunun takımda kalmasını istediğini söyledi.

18:00 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş, 25. haftada oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

''Kalmasını istiyorum''

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'a MLS takımlarından Chicago Fire, Cenk'e toplam 9 milyon dolar ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif etti. Amerika ekibinin teklifi yıllık 2,5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar bonus ödemelerini içeriyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun için yapılan transfer teklifi hakkında konuştu. Güneş, 31 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediğini ancak önünü kapatmayacaklarını söyledi.

"Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz."

Play-off hakkında konuştu

Şenol güneş ayrıca Süper Lig play-off iddiası hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Play-off, puan silme, puan kazandırma... Bunlar önceden planlanan durumlardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ancak olağanüstü bir durum olduğu için, saygıyla karşılıyoruz. Bunun yanında ortak karar alınmalı. Fikirler dinlenip, doğru karar alınmalı." ifadelerini kullandı.



#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Cenk Tosun
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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması: Ayrılmasını istemiyorum
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