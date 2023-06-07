Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması: Durumu iyi görünmüyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.





Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:





''Beşiktaş şampiyonluğa oynar''





"Bizim için 3.'lük beklediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, şampiyon olur. Ama biz geldiğimizden beri aynı şeyi söyledik; sıralamaya bakmadan kendi oyunumuzu geliştirerek en iyi yerde bitirmek istiyorduk."





"Kendi sahamızda, böylesine bir taraftarın önünde kaybettiğimiz iki puan bizi üzdü. Oyun olarak düşündüğümün altındaydık. Hızlı, tempolu, temaslı ve agresif oynayamadık. Biz de bu eksikliğimizi bir kez daha görmüş olduk."





''Böyle tatile gitmek üzüntü verici''





"Bence bu final maçıydı. İz bırakarak bitmeliydi. Yine iz bıraktı ama olumsuz olarak. Hüzünle ayrıldık. Taraftarların bu kadar destek olduğu bir maçta, Atiba'nın veda ettiği bir maçta... Onun gidişiyle de hüzünlenmiştik. İki puan kaybederek ikinci bir hüznü yaşadık. Tatile böyle gitmek benim için üzüntü verici. Ama yine de oyuncuları başarılı sayıyorum."





''Cenk Tosun'un durumu iyi gözükmüyor''





Sakatlanan Cenk'in durumu iyi görünmüyor. Kötü bir gün oldu bizim için. Oysa çok daha güzel şeyler hayal etmiştik. Önce oyunumuz iyi olmalı. Gelecek sene hazırlık maçları da dahil bu anlayışla sahaya çıkacağız. Şimdiden Konferans Ligi'nde ya da ligde şampiyon olacağız demek doğru değil."















