Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: Bu konuyu pas geçiyorum

''Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum."

''Futboldan daha önemli bir durum var''

''Futboldan daha önemli bir durum var''

''Çarşamba günü Atletico Madrid maçına bekliyorum. O maça da özveriyle hazırlanmak zorundayız. Futboldan daha önemli bir durum var çünkü. Çok insanımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Atletico Madrid'e bu güzel jesti için teşekkür ediyorum.''