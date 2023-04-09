Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması: Bu konuyu pas geçiyorum

Dele Alli'nin sezonu kapattığı iddia edilmişti
Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın sonunda Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa konuştu.
''Daha iyi oynayabilirdik''
''Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum."
''Futboldan daha önemli bir durum var''
''Çarşamba günü Atletico Madrid maçına bekliyorum. O maça da özveriyle hazırlanmak zorundayız. Futboldan daha önemli bir durum var çünkü. Çok insanımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Atletico Madrid'e bu güzel jesti için teşekkür ediyorum.''
''Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz''
"Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun."
''Trabzonspor iyi, büyük bir kulüp. Geçen sezonun şampiyonu''
"Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Trabzonspor iyi, büyük bir kulüp. Geçen sezonun şampiyonu. Onlarla karşılaşacağız."