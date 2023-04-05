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Spor

Şenol Güneş'ten derbi açıklaması: Ben değil Beşiktaş kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş derbi için, ''Ben değil Beşiktaş kazandı" dedi.

18:12 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşağı Giresunspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Derbi açıklaması geldi

Konuşmasına derbi galibiyeti ile başlayan Şenol Güneş, "Hepimizi mutlu eden bir galibiyetti. Ders çıkarmamız gereken bir maç oldu. Ben değil Beşiktaş kazandı" dedi. Güneş, ''3 günlük mutluluğu yaşamaya devam edersek hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bayern Münih, Dortmund'a 4 tane attı. Sonra kupadan elendi. Dün, dünde kaldı. Biz bugünü yaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.

''N'koudou takımın şartlarına uyacak''

Kadroda tercih edilmeyen Kevin N'koudou hakkında da konuşan Şenol Güneş, "Oyun olarak beklediğimizi alamadık. Son müsabakalara baktığımız zaman gitme ihtimali olmasına rağmen eksik kaldı. Transferde bazı şartlar, şu an düşünelecek son oyuncumuz. Takımın şartlarına uyacak. Uymazsa yaptırımlar zaten var." ifadelerini kullandı.




#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Fenerbahçe
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