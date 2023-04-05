Şenol Güneş'ten derbi açıklaması: Ben değil Beşiktaş kazandı

Konuşmasına derbi galibiyeti ile başlayan Şenol Güneş, "Hepimizi mutlu eden bir galibiyetti. Ders çıkarmamız gereken bir maç oldu. Ben değil Beşiktaş kazandı" dedi. Güneş, ''3 günlük mutluluğu yaşamaya devam edersek hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bayern Münih, Dortmund'a 4 tane attı. Sonra kupadan elendi. Dün, dünde kaldı. Biz bugünü yaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.