​Şenol Güneş'ten EURO 2020 kura yorumu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Güneş, EURO 2020'de eşleştiğimiz İtalya, İsviçre ve Galler hakkında da açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 gruplarının belli olmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Gruptaki rakiplerimizi değerlendiren Şenol Güneş, "Bütün takımlarla mücadele edebiliriz" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"Halkı Milli Takım ile yakınlaştırdık"
"Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Gururluyum. Benden önceki bütün teknik direktörlere ve ekiplere teşekkür ederim. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Türk halkını Milli Takıma tekrar yakınlaştırdık. Emre ve Burak kaptan olarak olağanüstü örnek davrandılar. Asıl teşekkürü bizimle aynı duyguyu paylaşan Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum. Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz."
"Bütün rakiplerle mücadele edebiliriz"
"İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleştik. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte. Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı."
"Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşünüyoruz"
"Bugün itibarıyla çalışıyoruz. Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var. Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz. Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı yapacağız. Normalde 2 hazırlık maçına izin veriliyor ama biz 4 maç yapmak için zorlayacağız."
"Gruptan 6 puan ile çıkılacağını düşünüyorum"
"Bakü'de Azerbaycan'ı ve kendimizi temsil edeceğiz. 2 maçta her şey değişebilir. Orada bize, oyunculara, taraftara, medyaya herkese görev düşüyor. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapılmaz ama en kötü Galler ve İsviçre'yi yendiğimizde 6 puan ile çıkarız. Fakat biz elemelerde 4 puanı Fransa'dan aldık, 1 puanı İzlanda'dan aldık. Biz bilinmez olmalıyız, rakip senin oyununa şaşırmalı ama yinede 6 puan ile gruptan çıkılacağını düşünüyorum. Biz bütün senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Başaramazsak vicdanen rahat oluruz. Keşke final oynasak. Ortak hayalimiz bu olsun."
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