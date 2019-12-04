​Şenol Güneş'ten EURO 2020 kura yorumu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 gruplarının belli olmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Gruptaki rakiplerimizi değerlendiren Şenol Güneş, "Bütün takımlarla mücadele edebiliriz" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Halkı Milli Takım ile yakınlaştırdık"

"Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Gururluyum. Benden önceki bütün teknik direktörlere ve ekiplere teşekkür ederim. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Türk halkını Milli Takıma tekrar yakınlaştırdık. Emre ve Burak kaptan olarak olağanüstü örnek davrandılar. Asıl teşekkürü bizimle aynı duyguyu paylaşan Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum. Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz."

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu EURO 2020 A Grubu’nda yer alan A Milli Takımımızın rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Ay-yıldızlı ekip maçlarını Roma ve Bakü’de oynayacak.Milliler 12 Haziran'da turnuvanın açılış maçını Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile oynayacak. İkinci maçını 17 Haziran'da Galler ile Bakü'de oynayacak olan A Milli Takımımız, gruptaki son maçında ise 21 Haziran'da yine Bakü'de İsviçre ile oynayacak.4 takım Play-Off maçlarıyla belli olacakKatılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası’nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24’e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak. Bu maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart’ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart’ta karşı karşıya gelecek. UEFA’nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.Maç programı belli oldu12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu’ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran’da Roma (İtalya) ve Bakü’de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran’da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag’da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran’da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş’te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran’da Londra (İngiltere) ve Glasgow’da oynanacak. E Grubu’ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran’da Bilbao (İspanya) ve Dublin’de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu’ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran’da Münih (Almanya) ve Budapeşte’de (Macaristan) oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte’de oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz’da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih’te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz’da Wembley Stadı’nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak.Açılış bizden... pic.twitter.com/PdnIqwDyRA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 30, 2019 Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecekAvrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.Galeri: İtalya ve Galler'den Türkiye yorumu#EURO2020 haritası pic.twitter.com/5Xy8wJPaC6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 20, 2019 EURO2020, tarihte ilk defa 12 ülkede düzenlenecekA Grubu: Roma-Bakü [🇮🇹-🇦🇿]B Grubu: Kopenhag-Petersburg [🇩🇰-🇷🇺]C Grubu: Amsterdam-Bükreş [🇳🇱-🇷🇴]D Grubu: Glasgow-Londra [🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿-🇬🇧]E Grubu: Dublin-Bilbao [🇮🇪-🇪🇸]F Grubu: Münih-Budapeşte [🇩🇪-🇭🇺]👉Hangi gruba düşmek istersiniz? pic.twitter.com/eABzgaEWcU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2019

"Bütün rakiplerle mücadele edebiliriz"

"İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleştik. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte. Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı."

"Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşünüyoruz"

"Bugün itibarıyla çalışıyoruz. Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var. Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz. Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı yapacağız. Normalde 2 hazırlık maçına izin veriliyor ama biz 4 maç yapmak için zorlayacağız."

"Gruptan 6 puan ile çıkılacağını düşünüyorum"

"Bakü'de Azerbaycan'ı ve kendimizi temsil edeceğiz. 2 maçta her şey değişebilir. Orada bize, oyunculara, taraftara, medyaya herkese görev düşüyor. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapılmaz ama en kötü Galler ve İsviçre'yi yendiğimizde 6 puan ile çıkarız. Fakat biz elemelerde 4 puanı Fransa'dan aldık, 1 puanı İzlanda'dan aldık. Biz bilinmez olmalıyız, rakip senin oyununa şaşırmalı ama yinede 6 puan ile gruptan çıkılacağını düşünüyorum. Biz bütün senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Başaramazsak vicdanen rahat oluruz. Keşke final oynasak. Ortak hayalimiz bu olsun."