EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 A Grubu’nda yer alan A Milli Takımımızın rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Ay-yıldızlı ekip maçlarını Roma ve Bakü’de oynayacak.

Milliler 12 Haziran'da turnuvanın açılış maçını Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile oynayacak. İkinci maçını 17 Haziran'da Galler ile Bakü'de oynayacak olan A Milli Takımımız, gruptaki son maçında ise 21 Haziran'da yine Bakü'de İsviçre ile oynayacak.

4 takım Play-Off maçlarıyla belli olacak

Katılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası’nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24’e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak. Bu maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart’ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart’ta karşı karşıya gelecek. UEFA’nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Maç programı belli oldu

12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu’ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran’da Roma (İtalya) ve Bakü’de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran’da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag’da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran’da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş’te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran’da Londra (İngiltere) ve Glasgow’da oynanacak. E Grubu’ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran’da Bilbao (İspanya) ve Dublin’de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu’ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran’da Münih (Almanya) ve Budapeşte’de (Macaristan) oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte’de oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz’da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih’te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz’da Wembley Stadı’nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak.

Açılış bizden... pic.twitter.com/PdnIqwDyRA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 30, 2019

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

#EURO2020 haritası pic.twitter.com/5Xy8wJPaC6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 20, 2019