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Şenol Güneş'ten oyunculara eleştiri: 'Yüzde 100'ünü vermediler'

Şenol Güneş'ten oyunculara eleştiri: 'Yüzde 100'ünü vermediler'

23:0919/09/2024, الخميس
G: 19/09/2024, الخميس
Yeni Şafak
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Şenol Güneş
Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, ""İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları:
'Zaten 4 puan alır'

"Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz."


'Kayserispor bizden iyiydi'

"Maça başlarken geçen maçtan gelen bir gayret vardı. Savunma yaparken de hücum yaparken de eksiklerimiz var. Uyum olarak Kayserispor bizden iyiydi. Bu şekilde hiçbir mesafe kat edemeyiz."

'Bunu değiştirmemiz lazım'

"Hiç olmayacak şekilde rakibe topu kaptırdık. Taktikle ilgili konuşacak bir şey yok. Oyunculara da söyledim. Bunu değiştirmemiz lazım. Sakatlıktan çıkmış oyuncu daha istekli oynuyorsa biz neden çalışıyoruz. Antrenmanda gösterdiği performansı oyuncu sahada da göstermeli. Bizim ilerde kaptırdığımız bütün toplar pozisyon oldu. Bu bizim oyun anlayışımız değil."


'Ona da yazık bana da'

"Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa ben onu sahaya niye koyayım. Ona da yazık bana da. Bu maçı ben mağlubiyet olarak yorumluyorum."

Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor."





#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Kayserispor

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