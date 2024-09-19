Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin tek golünü 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Denswil kaydetti. Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte attı. Trabzonspor-Kayserispor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor'u konuk etti.
Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Denswil attı.
Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte kaydetti.
Sarı-kırmızılılarda Gökhan Sazdağı 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Kayserispor'da maçın 10. dakikasında Joseph Attamah kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
Bordo-mavililerde stoper Stefan Savic, 14. dakikada sakatlanarak yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 4 puanla 12. sıraya yükseldi. Kayserispor ise puanını 4 yaparak 14. sıraya yükseldi.