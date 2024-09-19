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Trabzonspor sahasında Kayserispor ile berabere kaldı (ÖZET)

Trabzonspor sahasında Kayserispor ile berabere kaldı (ÖZET)

22:0619/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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90+8'de bir puanı aldı.
90+8'de bir puanı aldı.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin tek golünü 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Denswil kaydetti. Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte attı. Trabzonspor-Kayserispor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Kayserispor'u konuk etti.


Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Trabzonspor'un gollerini 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Denswil attı.


Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte kaydetti.


Sarı-kırmızılılarda Gökhan Sazdağı 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


Kayserispor'da maçın 10. dakikasında Joseph Attamah kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Bordo-mavililerde stoper Stefan Savic, 14. dakikada sakatlanarak yerini Ozan Tufan'a bıraktı.


Bu sonucun ardından Trabzonspor 4 puanla 12. sıraya yükseldi. Kayserispor ise puanını 4 yaparak 14. sıraya yükseldi.


TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Kayserispor maçının özetini izlemek için

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU








#Trabzonspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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