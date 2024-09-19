Burak Yılmaz Trabzonspor taraftarıyla tartıştı: 'Bu kulübe yanlış yapmadım!' (VİDEO)

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının son düdüğünün ardından ev sahibi taraftarla tartışma yaşadı.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Teknik direktör Burak Yılmaz, maçın son düdüğünün ardından Trabzonspor taraftarıyla tartışma yaşadı.
Yılmaz, taraftarın tepkisine karşılık "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım. Ne yapacağım? Maçı mı satacağım?"diyerek bağırdı.
Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarları arasında tansiyonun yükseldiği an.