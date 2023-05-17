Şenol Güneş'ten panzehir taktiği

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor
Süper Lig'de Gaziantep FK maçını oynamadan 3 puanla geçirecek olan Beşiktaş, bütün planlarını pazar günü 35. hafta maçında karşılaşacakları Adana Demirspor mücadelesi üzerine yapıyor. Beşiktaş, takipçisi Adana ekibini yenerek, kalan haftalarda aşağıyı unutup, gözünü üst sıralara dikmek istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, zorlu deplasmandaki en büyük kozu, ligin ikinci yarısında adeta coşan hücum hattı olacak. Taktik idmanlarda rakip yarı alandaki baskı üzerine çalışan siyah-beyazlılar, rakibini çıkarmamak için kontra atak geçiş bölgelerini de kapatacak.
Aboubakar, Redmond ve Cenk Tosun ile maçın taktiğini sık sık konuşan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor'un hızlı hücumlarını forvet hattındaki oyuncularının yapacağı presle kırmayı planlıyor.