Şenol Güneş'ten panzehir taktiği

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech için yarışa girdiği öğrenildi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan oyuncunun, Chelsea'den ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.