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Spor

Şenol Güneş'ten panzehir taktiği

Bu hafta Gaziantep maçını oynamadan geçirecek olan Beşiktaş, pazar günkü zorlu Adana Demirspor deplasmanına hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, rakibin etkili hızlı çıkışlarını kesmek için ileri 3'lüyü özel hazırlıyor.

Haber Merkezi
09:26 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Süper Lig'de Gaziantep FK maçını oynamadan 3 puanla geçirecek olan Beşiktaş, bütün planlarını pazar günü 35. hafta maçında karşılaşacakları Adana Demirspor mücadelesi üzerine yapıyor. Beşiktaş, takipçisi Adana ekibini yenerek, kalan haftalarda aşağıyı unutup, gözünü üst sıralara dikmek istiyor.


Teknik direktör Şenol Güneş'in, zorlu deplasmandaki en büyük kozu, ligin ikinci yarısında adeta coşan hücum hattı olacak. Taktik idmanlarda rakip yarı alandaki baskı üzerine çalışan siyah-beyazlılar, rakibini çıkarmamak için kontra atak geçiş bölgelerini de kapatacak.


Aboubakar, Redmond ve Cenk Tosun ile maçın taktiğini sık sık konuşan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor'un hızlı hücumlarını forvet hattındaki oyuncularının yapacağı presle kırmayı planlıyor.







#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
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