|
Spor

Kartal'ın Rebic inadı

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş, savunmanın ardından hücum hattı için de hamlelere başladı. Siyah-beyazlılar, daha önce gündeme gelen Ante Rebic konusunda İtalyan ekibi Milan'a yeni teklifini yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:24 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ante Rebic, Hırvatistan milli takım formasını 42 kez terletirken, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Ante Rebic, Hırvatistan milli takım formasını 42 kez terletirken, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda da etkili olmak isteyen ve savunma hattına Amartey ve ön liberoya Onana'yı transfer eden Beşiktaş, şimdi de hücum bölgesini kuvvetlendirmek için harekete geçti.


Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen ancak yıllık ücret ve bonservis konusunda maliyetinden dolayı askıya aldığı Ante Rebic konusunda yeniden girişimlere başladı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu için Milan'a kiralama teklifinde bulundu.


Rebic'in kanat bölgesinin yanı sıra orta saha ve forvette de oynayabiliyor olması teknik direktör Şenol Güneş'in bu transfere onay vermesinde etkili oldu. Beşiktaş, Milan'dan gelecek cevabı beklerken, transferin olumlu sonuçlanma olasılığı yüksek görünüyor.


Geçen sezon Milan'da 31 resmi maça çıkan Rebic 3 gol atıp, 2 de asist yaptı. Hırvat golcünün, Güneş yönetiminde çok daha skorer bir oyuncuya dönüşmesi bekleniyor.


Oyun şekli değişecek

Teknik direktör Şenol Güneş'in Rebic'i istemesindeki en önemli etkenlerden birisi hücum hattında farklı oyun şablonlarını uygulayabilmek. Sol kanatta asıl yeri forvet olan Cenk Tosun'u kullanan deneyimli teknik adam, Rebic'in gelmesiyle birlikte Cenk'i Aboubakar'm yanında ya da arkasında oynatabilecek.


Ayrıca 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda kanat bölgesinde fazla alternatif bulunmuyor. Ghezzal ve Cenk Tosun dışında as oyuncusu bulunmayan siyah-beyazlılar, bu konuda teknik heyetin elini genişletmek istiyor.


#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
#Ante Rebic
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aşure günü ne zaman, ayın kaçında?