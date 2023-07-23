Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda da etkili olmak isteyen ve savunma hattına Amartey ve ön liberoya Onana'yı transfer eden Beşiktaş, şimdi de hücum bölgesini kuvvetlendirmek için harekete geçti.





Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen ancak yıllık ücret ve bonservis konusunda maliyetinden dolayı askıya aldığı Ante Rebic konusunda yeniden girişimlere başladı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu için Milan'a kiralama teklifinde bulundu.





Rebic'in kanat bölgesinin yanı sıra orta saha ve forvette de oynayabiliyor olması teknik direktör Şenol Güneş'in bu transfere onay vermesinde etkili oldu. Beşiktaş, Milan'dan gelecek cevabı beklerken, transferin olumlu sonuçlanma olasılığı yüksek görünüyor.





Geçen sezon Milan'da 31 resmi maça çıkan Rebic 3 gol atıp, 2 de asist yaptı. Hırvat golcünün, Güneş yönetiminde çok daha skorer bir oyuncuya dönüşmesi bekleniyor.





Oyun şekli değişecek





Teknik direktör Şenol Güneş'in Rebic'i istemesindeki en önemli etkenlerden birisi hücum hattında farklı oyun şablonlarını uygulayabilmek. Sol kanatta asıl yeri forvet olan Cenk Tosun'u kullanan deneyimli teknik adam, Rebic'in gelmesiyle birlikte Cenk'i Aboubakar'm yanında ya da arkasında oynatabilecek.





Ayrıca 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah-beyazlılarda kanat bölgesinde fazla alternatif bulunmuyor. Ghezzal ve Cenk Tosun dışında as oyuncusu bulunmayan siyah-beyazlılar, bu konuda teknik heyetin elini genişletmek istiyor.



