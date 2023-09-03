Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rakibi bizim sahaya getirmedik. İkinci yarıda bazen kopmalar oldu. Oyuncu ve kalite üstünlüğü skora yansıdı. Kazanma ihtiyacımızı gidermiş olduk. Moralimiz, umudumuz gücümüz var"

"Milli ara dönüşünde 3 günde bir maç yapacağız. Buna hazır olmamız lazım. Şu andan itibaren 2-3 günlük dinlenmeden sonra umarım en iyisi olur"