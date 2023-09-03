Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Şenol Güneş
Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Bugün kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular gayet iyiydi. Kazanma ruhunu sahaya yansıttılar. Oyunu okuyarak hareket ettiler"
"Rakibi bizim sahaya getirmedik. İkinci yarıda bazen kopmalar oldu. Oyuncu ve kalite üstünlüğü skora yansıdı. Kazanma ihtiyacımızı gidermiş olduk. Moralimiz, umudumuz gücümüz var"
"Milli ara dönüşünde 3 günde bir maç yapacağız. Buna hazır olmamız lazım. Şu andan itibaren 2-3 günlük dinlenmeden sonra umarım en iyisi olur"
"Transferi bekliyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncuların sakatlıktan dönmesini bekliyoruz. Stoper konusunda kulübün şartlarına uyacak birini inşallah alırız"