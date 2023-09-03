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Spor

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu stoper transfer, hakkında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, kulübün şartlarına uyacak birini almak istediklerini vurguladı.

22:41 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Bugün kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular gayet iyiydi. Kazanma ruhunu sahaya yansıttılar. Oyunu okuyarak hareket ettiler"


"Rakibi bizim sahaya getirmedik. İkinci yarıda bazen kopmalar oldu. Oyuncu ve kalite üstünlüğü skora yansıdı. Kazanma ihtiyacımızı gidermiş olduk. Moralimiz, umudumuz gücümüz var"


"Milli ara dönüşünde 3 günde bir maç yapacağız. Buna hazır olmamız lazım. Şu andan itibaren 2-3 günlük dinlenmeden sonra umarım en iyisi olur"


"Transferi bekliyoruz. Olacağını düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncuların sakatlıktan dönmesini bekliyoruz. Stoper konusunda kulübün şartlarına uyacak birini inşallah alırız"






#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
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