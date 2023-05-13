Şenol Güneş'ten 'yabancı kuralı' önerisi: 5 sene sonra 7'ye inelim

Azerbaycan hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Azerbaycan’a milli takımı çalıştırdığım dönemde gelmiştim. Eskiden bu yana çok şeyin değişmiş olduğunu görüyorum. Aynı değişimi futbolda da görüyorum. Rasim Kara ile Serpil Hamdi Tüzün, Azerbaycan’da teknik direktör olarak görev yaptılar. Burada yabancılık çekmiyoruz. İki devlet, tek millet kavramını görüyoruz. Sabah Kulübü iyi bir yatırım yaptı, iyi bir oyuncu grubuna sahip. Bu değişimleri olumlu buluyorum. Depremzedeler yararına bir maç oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Tek temennimiz bu" dedi.

Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Güneş, "Kulüplerin mali ve idari yapılarının oturması gerekiyor. Ülkemizde oturdu mu, sıkıntılı. Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim. Yabancı sayısını belirmeden önce yapılanmaya gidilmeli. 5 yıllık plan olursa 11 tane oyuncuyla başlayalım, 5 sene sonra 7'ye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, 'Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin' diyorum. Böyle şey olmaz. 5 sene içinde kadro sayısını sınırlayalım, geri kalan oyuncuları U19 takımına gönderelim, oraya yaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Böylece 5 yılda bir havuz oluşturmuş oluruz. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın. Şu an olmayan şeyi serbest bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur? Ondan sonra Türk oyuncular pahalı, sen üretmiyorsun ki. Kendi insanını geliştirip yarıştırmak, futbolu sevdirmek mi istiyorsun, sadece yarışmak mı istiyorsun, yarışmayla eğitimi birlikte mi yapmak istiyorsun? Bu işler zahmetlidir. Herkes bir şey söylüyor, gündeme göre karar alınıyor" ifadelerini kullandı.