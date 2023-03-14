Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu: Değişebilir

Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ligde 3. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yantıladı.
Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. Kötü niyet ararsak buluruz. Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var?' dediler. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz?"
"Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız. Ghezzal bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha'nın durumu bugün yarın antrenmana çıkmayabilir, bekleyip değerlendireceğiz. Omar Colley şu an hasta."
"Yabancı kuralı değişebilir. Çünkü değiştiğini gördüm daha önce."