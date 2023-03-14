|
Reklam
Reklam
Spor

Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu: Değişebilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralının değişebileceğini söyledi.

17:33 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ligde 3. sıraya yükseldi.

Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ligde 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yantıladı.


Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler"

"Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. Kötü niyet ararsak buluruz. Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var?' dediler. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz?"


Sakat oyuncularını durumu

"Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız. Ghezzal bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha'nın durumu bugün yarın antrenmana çıkmayabilir, bekleyip değerlendireceğiz. Omar Colley şu an hasta."


Yabancı kuralı açıklaması

"Yabancı kuralı değişebilir. Çünkü değiştiğini gördüm daha önce."





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
31 dakika önce
default-profile-img
Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu: Değişebilir
Polonya Adalet Bakanı belinde silahla görüntülendi
Kahramanmaraş yine sallandı
Paşinyan'dan Karabağ açıklaması: Gerilim artabilir
Fuat Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz
Yunan zulmü bitmiyor: Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.