Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu: Değişebilir

"Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. Kötü niyet ararsak buluruz. Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var?' dediler. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz?"