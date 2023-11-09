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Spor

Serdar Adalı'dan adaylık mesajı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

21:15 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 21:15 - 9/11/2023 Perşembe
AA
Serdar Adalı

Serdar Adalı

Beşiktaş, eski yöneticilerinden Serdal Adalı, 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olabileceğini açıkladı.


Bodo/Glimt ile oynanan maç öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Adalı,
'Tek aday var'

"Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı"


'Baskı var adaylığım konusunda'

"Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor"


'Kararımı açıklayacağım'

"Ekibimle çalışıyoruz. Kulübün durumunu araştırıyorum. Diğer taraftan da Türkiye Jokey Kulübü'nde önemli işler yapıyoruz. Onun sorumluluğu var. Kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım" dedi.







#Beşiktaş
#Serdar Adalı
#Başkan adayı
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