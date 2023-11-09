Serdar Adalı'dan adaylık ve teknik direktör mesajı

Beşiktaş, eski yöneticilerinden Serdal Adalı, 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olacak. Maç öncesinde adaylıkla ilgili mesajlar veren Adalı, Bodo Glimt yenilgisi sonrasında adaylığını kesinleştirdi. Deneyimli yönetici, teknik direktör konusunda ise ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceklerini söyledi.





Serdal Adalı'nın maç öncesinde söylediklerinden öne çıkanlar şöyleydi;





'Tek aday var'

"Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı"

'Baskı var adaylığım konusunda'

"Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor"



























