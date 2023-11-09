Serdar Adalı'dan adaylık ve teknik direktör mesajı

Serdar Adalı
Beşiktaş, eski yöneticilerinden Serdal Adalı, 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olacak. Maç öncesinde adaylıkla ilgili mesajlar veren Adalı, Bodo Glimt yenilgisi sonrasında adaylığını kesinleştirdi. Deneyimli yönetici, teknik direktör konusunda ise ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceklerini söyledi.
"Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı"
"Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor"