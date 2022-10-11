Ünlü yorumcudan Ronaldo çıkışı: Transfer olursa Galatasaray'ı tutarım

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da devre arası için de dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo iddiaları gündeme gelmeye başladı.
Bu iddiayı değerlendiren Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler'den dikkati çeken bir çıkış geldi.
Ronaldo hayranı olduğunu belirten Çelikler, transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ı tutacağını söyledi.
İşte Serdar Ali Çelikler'in Vole'de yaptığı o açıklama:
"Galatasaray'a gelirse formasını alacağım"
- "Erden Timur'un 'Çok isterim' dediği iki oyuncu vardı ya; onlar Eden Hazard ile Cristiano Ronaldo. Ronaldo olursa büyük hareket. Ronaldo Galatasaray'a gelirse Galatasaray'ı tutarım. Fenerbahçe'yi bırakmayacağım, bu sene Galatasaray'ı tutacağım. Ronaldo kime gelirse onu tutacağım ama geleceğini sanmıyorum. Galatasaray'a gelirse formasını alacağım. Ben Ronaldo'nun hastasıyım. Hazard da devre arası için zor ama seneye olabilir. Depay seneye olabilir. Artık bu şekilde transferler yapabilirler."