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Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bazı oyuncularına da teklifler geliyor. Bu isimlerden birisi de Serdar Dursun. Milli oyuncuya Polonya ekibi Rakov teklifte bulunurken, Serdar Dursun'un oynamak için takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:55 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Fenerbahçe'de forvet rekabetinde geride kalan Serdar Dursun yedek kaldığı ve UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için mutsuz. Düzenli forma giymek isteyen tecrübeli golcünün teknik heyetle yaptığı görüşmede Avrupa'da oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söylediği öğrenildi.


Jorge Jesus, Serdar Dursun'u bırakmak istemiyor

Oynamak için takımdan ayrılmayı düşünen Serdar Dursun'a, Jorge Jesus'tan veto geldi. Portekizli teknik adamın, milli golcüyü yerli kuralı nedeniyle takımda tutmak istediği ve satışına sıcak bakmadığı belirtildi.


Serdar Dursun Polonya'ya gidebilir

Polonya Ligi'nde lider olan Rakov'un transfer teklifine sıcak bakan milli futbolcu henüz kararını vermiş değil, İstanbul'da ve Fenerbahçe'de mutlu olan Serdar Dursun, Polonya ekibinden düşünmek için süre istedi.


Bu sezon 16 karşılaşmada süre alan Serdar Dursun, 3 gol ve 2 asistle oynadı. 1 Temmuz 2021 tarihinde bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.





#Fenerbahçe
#Serdar Dursun
#Jorge Jesus
26 dakika önce
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Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
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