Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de forvet rekabetinde geride kalan Serdar Dursun yedek kaldığı ve UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için mutsuz. Düzenli forma giymek isteyen tecrübeli golcünün teknik heyetle yaptığı görüşmede Avrupa'da oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini söylediği öğrenildi.





Jorge Jesus, Serdar Dursun'u bırakmak istemiyor

Oynamak için takımdan ayrılmayı düşünen Serdar Dursun'a, Jorge Jesus'tan veto geldi. Portekizli teknik adamın, milli golcüyü yerli kuralı nedeniyle takımda tutmak istediği ve satışına sıcak bakmadığı belirtildi.





Serdar Dursun Polonya'ya gidebilir

Polonya Ligi'nde lider olan Rakov'un transfer teklifine sıcak bakan milli futbolcu henüz kararını vermiş değil, İstanbul'da ve Fenerbahçe'de mutlu olan Serdar Dursun, Polonya ekibinden düşünmek için süre istedi.





Bu sezon 16 karşılaşmada süre alan Serdar Dursun, 3 gol ve 2 asistle oynadı. 1 Temmuz 2021 tarihinde bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.















