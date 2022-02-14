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Serdar Dursun için özel maske yapılacak

Fenerbahçe’de elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Serdar Dursun için özel maske hazırlanacak. Milli oyuncunun özel maske ile çalışmalara başlayacağı ve görev verilmesi halinde Slavia Prag karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Serdar Dursun için özel maske yapılacak
Serdar Dursun

Süper Lig’in 25’inci haftasında GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un operasyonun çok başarılı geçtiği, platin takılmasına gerek kalmadığı öğrenildi.

Serdar için özel bir maske yapılacağı ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Bir ay boyunca bu özel maskeyi kullanacak olan Serdar Dursun, sahalardan uzak kalmayacak olması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

İHA

Milli oyuncunun, teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Slavia Prag maçında oynayabileceği bildirildi.

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