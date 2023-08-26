Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı: Benim için bir onurdu

Serdar, ‘Güzel anılar güzel vedaları hak ediyor’ başlığıyla yaptığı açıklamada, “2 seneyi aşkın süredir sarı-lacivertli formayı taşımak Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarlarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye Kupası’nı kazanmanın gururunu yaşadım. Sizlerle paylaştığım bu süre benim için unutulmaz anılarla dolu. Öncelikle Başkanımız Ali Koç’a bana Fenerbahçe formasını giyme şansını verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğimiz tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Hepinizi çok özleyeceğim” ifadelerine yer verdi.