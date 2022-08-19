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Serdar Dursun'dan Jesus'a mesaj: Oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bir gole imza atan Serdar Dursun, "Hoca şans verdiği takdirde sahada her şeyimi veriyorum. Bir forvet olarak gol atmak, takımıma katkı sağlamak lazım. Ben de katkı sağladığımı düşünüyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Serdar Dursundan Jesusa mesaj: Oynamak istiyorum
Serdar Dursun'un gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 mağlup etti. Viola Park'ta oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Joshua King ile 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

"İstanbul'da rahat bir maça çıkacağız"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların hepsi sistemli takımlar. Austria Wien'in gücünü biliyorduk ama buraya mutlak galibiyet için gelmiştik. İkinci maç için bugün avantajlı bir skor yakalamak istiyorduk. İyi bir oyun oynadık, 3-4-3 oynadık. Bazı pozisyonlarda biraz daha iyi olabilirdik ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Haftaya İstanbul'da daha rahat bir maça çıkacağız" diye konuştu.

"Daha fazla süre almak istiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şans verdiği takdirde sahada her şeyini vermeye çalıştığını ifade eden Serdar Dursun, "Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca şans verdiği takdirde sahada her şeyimi veriyorum. Bir forvet olarak gol atmak, takımıma katkı sağlamak lazım. Ben de katkı sağladığımı düşünüyorum. Oynadığım maçlarda da gollerimi atıyorum. Bugün de nasip oldu. Her maç üzerine koymak istiyorum, daha çok oynamak istiyorum. Bakalım sezon uzun, inşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

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