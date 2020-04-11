SÜPER LİG

Serdar Gürler'den Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiasına cevap

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Serdar Gürler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 6 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Serdar Gürler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 6 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Fotoğraf: Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe forması giyen kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum" diye konuştu.

"Ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum"

İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar, "Göztepe'deki performansım İspanya'dakine göre çok daha iyi. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşmem sona eriyor. Ben 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beni istediği söyleniyor. Ama ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler'in Huesca ile sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler'in Huesca ile sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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