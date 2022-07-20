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Serdar Saatçı, Beşiktaş'tan özür diledi

Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında oyundan alınırken, teknik direktör Valerien İsmael'e tepki gösterdikten sonra kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, özür mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Saatçı, Beşiktaştan özür diledi
Serdar Saatçı

Saatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı özür mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, şampiyonlar ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederek hiçbir zaman şerefinle oyna, hakkınla kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah-beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım. Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’den, yönetim kurulumuzdan, hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş’ta çalışan ve Beşiktaş’la yaşayan herkesten özür dilerim."
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