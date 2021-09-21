Sergen Yalçın açıkladı: Balotelli o hareketi bana yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçından sonra Mario Balotelli hakkında konuştu. Yalçın, Balotelli'nin gol sevinci sonrasında yaptığı hareket ile ilgili olarak 'O hareketi bana yaptı' dedi.
İşte Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar;
- -"Balotelli direkt bana hareket etti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Hakem sarı kart gösterdi."
- -"Balotelli benim muhattabım değil. Kendisi adına üzücü bir durum. Kendi seviyesini belli etti."
- -"Balotelli kafasında ne kurduysa, bilemiyorum. Geçen sezon bize gelemedi diye mi..."