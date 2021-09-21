Spor Sergen Yalçın açıkladı Balotelli o hareketi bana yaptı
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın açıkladı: Balotelli o hareketi bana yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de 'O hareketi bana yaptı, geçen sezon bize gelemediği için galiba, seviyesini belli etti' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın açıkladı: Balotelli o hareketi bana yaptı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçından sonra Mario Balotelli hakkında konuştu. Yalçın, Balotelli'nin gol sevinci sonrasında yaptığı hareket ile ilgili olarak 'O hareketi bana yaptı' dedi.

İşte Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar;

  • -"Balotelli direkt bana hareket etti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Hakem sarı kart gösterdi."
  • -"Balotelli benim muhattabım değil. Kendisi adına üzücü bir durum. Kendi seviyesini belli etti."
  • -"Balotelli kafasında ne kurduysa, bilemiyorum. Geçen sezon bize gelemedi diye mi..."

Sergen Yalçın:
OYNAT 00:49
Sergen Yalçın: "Balotelli o hareketi bana yaptı"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de 'O hareketi bana yaptı, geçen sezon bize gelemediği için galiba, seviyesini belli etti' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.