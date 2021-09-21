Sergen Yalçın açıkladı: Balotelli o hareketi bana yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de 'O hareketi bana yaptı, geçen sezon bize gelemediği için galiba, seviyesini belli etti' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Eylül 2021, 22:29 Son Güncelleme: 21 Eylül 2021, 22:54 Yeni Şafak