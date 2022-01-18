Spor Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk defa konuştu İngiltereye gidecek mi?
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk defa konuştu: İngiltere'ye gidecek mi?

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan fakat bu yıl istenilen sonuçların alınamamasının ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu. Fatih Terim'in bile kredisinin kalmadığını söyleyen Yalçın, aynı zamanda geleceğe yönelik bir plan yapmadığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk defa konuştu: İngiltereye gidecek mi?
Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın adı Hull City ile anılıyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Sergen Yalçın, bu sezon istenilen sonuçların alınamamasının ardından siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Yalçın, ilk defa basına konuştu. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, teknik adamların Türkiye'de işlerinin zor olduğunu söyledi. Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"İşimiz kolay değil"

"Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor."

"Taraftarlar bana haklarını helal etsin"

"Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler."

"Fatih Terim'in bile kredisi yok"

"Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri. Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz."

  • "Henüz plan yapmadım"
  • Adı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City ile anılan Sergen Yalçın, henüz geleceğine yönelik bir plan yapmadığını söyledi. Yalçın, "Gelecekle ilgili henüz net bir plan yapmadım fakat elbette yeni başarılar elde etmek istiyorum. Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oluyor
SPOR
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oluyor

Görenler gözlerine inanamadı

Görenler gözlerine inanamadı

​'Dolar ve Euro'nun değersiz olduğunu göstermek istedik.'
Türkiyenin 81 iline gönderiyor

Türkiye'nin 81 iline gönderiyor

​Gezide gördü, hobisini mesleği haline getirdi.
Gömleksiz Köprüsünü iş makineleriyle yıkarak çaldı

Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Kuzgunluğa heves etme

​Şanlıurfa'da ele geçirildi: Tam 6 ton

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'

​Kentin yeni ismini devlet başkanı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.