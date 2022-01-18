Sergen Yalçın ayrılık sonrası ilk defa konuştu: İngiltere'ye gidecek mi?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Sergen Yalçın, bu sezon istenilen sonuçların alınamamasının ardından siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Yalçın, ilk defa basına konuştu. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, teknik adamların Türkiye'de işlerinin zor olduğunu söyledi. Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"İşimiz kolay değil"

"Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor."

"Taraftarlar bana haklarını helal etsin"

"Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler."

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"Fatih Terim'in bile kredisi yok"

"Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri. Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz."

"Henüz plan yapmadım"

Adı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City ile anılan Sergen Yalçın, henüz geleceğine yönelik bir plan yapmadığını söyledi. Yalçın, "Gelecekle ilgili henüz net bir plan yapmadım fakat elbette yeni başarılar elde etmek istiyorum. Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

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