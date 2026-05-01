Sergen Yalçın: Çok fazla konuşmaya gerek yok

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, soruları yanıtladı.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

'Tamamen ona konsantreyiz'

"Kazanmak önemli tabii. Artık ligin son maçları, bu tür maçlar böyle olur yani. Çok da oyunun içine girmeye gerek yok. Bizim açımızdan 3 puan alıp dönmek önemli. Çünkü salı günü sezonun en önemli maçını oynayacağız biz Türkiye Kupası'nda. Tamamen ona konsantreyiz."

'Çocuklar çok iyi oynadılar'

"Ligin devamının bizim açımızdan çok bir önemi yok gibi duruyor. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla oynadık ama çocuklar çok iyi oynadılar."

'Ligi 4. bitirme pozisyonumuz var'

"İkinci yarı 2-3 pozisyon verdik ama normal yani. Bu maçlarda bunlarda çok normal artık. Sezonun sonu, hedef yok gibi, yani uzağındayız. Ligi 4. bitirme pozisyonumuz var."

'Hemen Salı günkü maça hazırlanacağız'

"Tabii konsantrasyonu da zor, ilk defa beraber oynayan oyuncular. Normal yani, 3 puan önemli ya. Bu maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hemen Salı günkü maça hazırlanacağız."

'Hamleler yapmak zorunda kaldık'

"Genelde şimdi uzun süre oynamayan oyuncular, maç kondisyonları da olmadığı için zorlanıyorlar. İlk 45 dakikayı oynuyorlar ama 2. yarıda zorlanıyorlar. Hamleler yapmak zorunda kaldık. Yoruldu oyuncular."

'3 puan bizim için yeterli'

"Bireysel performanslar iyiydi. Asllani'nin performansı çok iyiydi bana göre. Olaitan fena oynamadı fiziki açıdan. Ne bileyim, fena değildi oyuncular ya. Djalo iyi oynadı. Mustafa mücadele etti. Dediğim gibi bu maçların çok içine girip çok konuşmaya gerek yok. 3 puan bizim için yeterli."












