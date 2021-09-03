Sergen Yalçın Devler Ligi kadrosunu belirledi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek siyah-beyazlı kulüp, UEFA'ya listeyi gönderdi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler yer aldı:
- Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Michy Batshuayi, Josef, Ghezzal, Atiba, Kenan Karaman, Larin, Umut Meraş, N'Koudou, Montero, N'Sakala, Pjanic, Rosier, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Welinton, Alex Teixeira, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Salih Uçan, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu pic.twitter.com/h9l1oh32jx
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu pic.twitter.com/h9l1oh32jx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 26, 2021