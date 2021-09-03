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Sergen Yalçın Devler Ligi kadrosunu belirledi

Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu. Güven Yalçın listede yer almazken, dün transfer edilen Pjanic ise kadroya dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın Devler Ligi kadrosunu belirledi
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş temsil edecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek siyah-beyazlı kulüp, UEFA'ya listeyi gönderdi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

  • Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Michy Batshuayi, Josef, Ghezzal, Atiba, Kenan Karaman, Larin, Umut Meraş, N'Koudou, Montero, N'Sakala, Pjanic, Rosier, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Welinton, Alex Teixeira, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Salih Uçan, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz.

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