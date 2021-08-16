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Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, forvetin ardından, stoper transferine de noktayı koymak üzere. Siyah-beyazlılar, Bologna’nın Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil'in peşine düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Stefano Denswil ile görüşmelere başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş, stoper için farklı alternatifler üzerinde dururken, ön plana çıkan isimler de belli oldu. İtalyan basını, Beşiktaş’ın Bologna’nın Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil ile ilgilendiğini iddia etti.

Ajax alt yapısından yetişen 28 yaşındaki stoper, sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda sok bek de oynayabilen Denswil, geçen sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Club Brugge’da kiralık olarak geçirmişti.

  • Sergen Yalçın, Denswil'e sıcak bakıyor
  • Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, farklı mevkilerde oynayabildiği için Denswil’e sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Diego Godin’den de vazgeçmiş değil. Siyah-beyazlılar, Uruguaylı oyuncunun, teklif edilen maaşı kabul etmesi halinde bu transferi bitirmek de istiyor.

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