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Spor Sergen Yalçın performansından memnun olmadığı oyuncuları açıkladı
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Sergen Yalçın performansından memnun olmadığı oyuncuları açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Oğuzhan Özyakup, Bernard Mensah ve Adem Ljajic'in performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı üç futbolcudan da istediği verimi almadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Sergen Yalçın performansından memnun olmadığı oyuncuları açıkladı
Sergen Yalçın Ankaragücü maçında oyuncularına kenardan taktikler verdi.

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi.

"Kazanacak bir oyun oynadık"


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İç sahada puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı 2-0'ı yakaladıktan sonra iki penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu. Daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız" diye konuştu.

"Bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü"


Bazı futbolcuların tavrından memnun olmadığını dile getiren Yalçın şunları kaydetti, "Rakiplerin maçları var, ne olacak göreceğiz. Oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesi, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle bunlar beklenti olan oyunculardı. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız" ifadelerini kullandı.

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"Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar"

Gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı ile ilgili de konuşan Yalçın, "Sivasspor'un çok fazla final maçı olduğunu düşünmüyorum. Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Tekrar eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık"


Oyuncu değişikliklerinden verim alamadıklarını da sözlerine ekleyen Yalçın, "Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ın yerine Mensah'ı aldık oyuna ama maalesef performansı aşağıda. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem'i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altında kaldı. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için" değerlendirmesinde bulundu.

Tedavisi devam eden Aboubakar'ın durumu ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, Kamerunlu oyuncunun yarın antrenmana çıkıp çıkmayacağına bakacaklarını söyledi.

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