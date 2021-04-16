Beşiktaşlılardan N'Kodou'ya penaltı tepkisi: Larin'in elinden aldı Korcan'ın üstüne vurdu

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu N'Kodou, Ankaragücü maçının başında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Tecrübeli oyuncu için kaçırdığı penaltıdan sonra sosyal medyada tepki tweetleri atıldı.

Cyle Larin'in elinden topu alıp penaltıyı kullanan N'Kodou, kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Final maçları böyle lakayitlik kaldırmaz, lakayit şekilde Larin'den topu alıp sıfır konsantrasyon bir vuruş. Önde başlayacağın maçta, şimdi ara ki bulasın! — Ergin Aslan (@erginaslan) April 16, 2021

Bu arada şu kadroda Ghezzal, Larin, Atiba Ozzy varken Nkoudou 4 ya da 5.tercihim olurdu penaltı için. REKLAM April 16, 2021

Nkodou penaltı kaçtıktan sonra neden gülüyo, bi sıkıntı mı var. — Serkan (@serkanyyy1) April 16, 2021

Nkodou mu hemen yırtarım sözleşmeyi — Cem Elbirlik (@CemElbirlik) April 16, 2021

Nkodou gördüğüm en kötü penaltı vuruşuna imzasını attı — raskolnikov (@ro_romanovic1) April 16, 2021

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.