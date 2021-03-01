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Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic’e çilingir görevi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kümede kalma ve Avrupa mücadelesinin maçları daha da sert hale getireceğini düşünerek, Boşnak futbolcuya çilingir görevi verecek. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşen Yalçın, 'Senin kapalı savunmaları açan pasların bizi sonuca götürecek' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adem Ljajic bu sezon 13 karşılaşmada 2 gol attı.
​Adem Ljajic bu sezon 13 karşılaşmada 2 gol attı.

Beşiktaş’ta, BAY geçilen haftanın ardından Denizlispor maçında alınan 3 puan takımın moralinin yüksek kalmasını sağladı. Siyah-beyazlılar ara vermeden yarın karşılaşacakları Yeni Malayaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ilk yarısından memnun olmasına rağmen, ikinci devresindeki rehavet konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu. Deneylim çalıştırıcı, lig sonunda ikili averajların eşit olması durumunda genel averajların öne çıkacağını ve bu yüzden bulunan pozisyonların kolay harcanmamasını istedi. Sergen Yalçın, bundan sonraki haftalarda ligin daha da zorlu geçeceğini ve küme düşme ile zirve mücadelesinin kızışacağını düşünüyor. Bu yüzden rakiplerin defansif oynayabileceğini hesaplayan başarılı çalıştırıcı, Adem Ljajic’in 10 numara mevkiinde daha aktif olmasını istedi.

  • "Bitirici pasların lazım"
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, uzun süre kadroya girmekte zorlanan ancak son haftalarda çıkışa geçen Boşnak oyuncu ile yakından ilgileniyor. Adem Ljajic’e sürekli moral veren Sergen Yalçın’ın, “Senin poyansiyelini biliyorum. Senden hiç vazgeçmedim. Bundan sonraki haftalarda rakiplerimiz daha da kapanacak. Bu yüzden senin kapalı savunmaları açan pasların bizi sonuca götürecek. Son haftalarda senden memnunum. Bu performansını daha da yukarı taşımanı istiyorum” dediği öğrenildi. Adem Ljajic, Denizlispor maçında etkili bir oyun ortaya koymuş, bir de gole imza atmıştı.

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