Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maç sonu itiraf: 'Onun için seviniyorum'

23:19 23/04/2026, Perşembe
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş kupada Alanyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncusu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

'Türkiye Kupası tutunabileceğimiz tek dal bizim için'

"Çeyrek final maçları biraz zor oluyor. Herkes çok temkinli oynamaya çalışıyor. İlk yarıda gol bulduk ama Alanyaspor da iyi bir takım, ikinci gole kadar zorlandık. Ufak tefek sorunlar yaşadık oyun içerisinde ama normal, sürprizler oluyor. Bugün oyuncularım konsantreydi. İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Heyecanımız devam ediyor. Ligde çok bir hedefimiz olmadığı için Türkiye Kupası tutunabileceğimiz tek dal bizim için. Orayı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz Beşiktaş olarak."

'Onun için seviniyorum'

"İlk geldikten sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var onun. Son bölümde gol ve asistleri ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Onun için seviniyorum. Yetenekli, karakterli bir oyuncu, camiamız için önemli bir oyuncu."

'Yaptığımız işin karşılığı bu'

"İyi bir yeni yapılanma döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çok söylüyorum bunları. Çok anlatıyorum ama bazen sabır olmuyor, her şey sorgulanıyor. Normal karşılıyorum, yaptığımız işin karşılığı bu. Umarım iyi olur. Biz Beşiktaş'ın iyi olması için çalışıyoruz. Camiamızın bunu iyi bilmesi gerekiyor. Sorunları çözmek ve yeni yapılanma için çok çalışıyoruz. En doğrusunu bulmaya çalışıyoruz.

'İnşallah bundan sonrası bizim için iyi olur'

"Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağımızı düşünüyorum transfer döneminden sonra. Burada doğru adamlar var, iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Beşiktaş'ın menfaatine bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Camiamız güvensin, inşallah bundan sonrası bizim için iyi olur."




