Sergen Yalçın'dan yardımcılarına: "İlk 20 dakikayı unutmamalıyız"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi Borussia Dortmund’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta alınan sonuç keyifleri kaçırsa da teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk 20 dakikada sergilenen oyunun üzerinde durduğu ifade edildi. Karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte deneyimli teknik adamın istediği oyunu sahaya yansıtan siyah-beyazlılar, maçın ilerleyen bölümlerinde oyundan düşse de Yalçın’ın ilk 20 dakikadaki oyunu karşılaşmanın geneline yaymak üzerine çalışmalar yapacağı kaydedildi.

49 yaşındaki teknik adamın, yardımcılarıyla ve fizyoterapistlerle yaptığı değerlendirmede, “İlk 20 dakikada sergilenen futbolu, maçın daha geniş periyotlarına yayarsak her platformda istediğimiz sonuçları alırız. Bunu sahaya yansıtmak için çalışmalıyız” dediği öğrenildi.

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Siyah-beyazlı teknik heyetin, Yalçın’ın bu isteği doğrultusunda çalışmalarına yön vereceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımın 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak son ana kadar maçı kovalamasından ve son dakikalarda gelen golden de memnuniyet duyduğu kaydedildi. Yalçın’ın yaptığı değerlendirmede, “Oyunun içinde zaman zaman kopukluklar olsa da futbolcuların son ana kadar golü düşünmeleri ve bunu kovalamaları da karşılaşmadan geriye kalan olumlu yanlardan biriydi. Bunu da geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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