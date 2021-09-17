Spor Sergen Yalçından yardımcılarına "İlk 20 dakikayı unutmamalıyız"
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın'dan yardımcılarına: "İlk 20 dakikayı unutmamalıyız"

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund’a yenilen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 20 dakikadaki oyunun üzerinde durdu. Yardımcıları ve fizyoterapistlerle görüşen deneyimli çalıştırıcı, “20 dakikalık oyunu karşılaşmanın geneline yaymalıyız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçından yardımcılarına: İlk 20 dakikayı unutmamalıyız
Siyah-beyazlı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi Borussia Dortmund’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta alınan sonuç keyifleri kaçırsa da teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk 20 dakikada sergilenen oyunun üzerinde durduğu ifade edildi. Karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte deneyimli teknik adamın istediği oyunu sahaya yansıtan siyah-beyazlılar, maçın ilerleyen bölümlerinde oyundan düşse de Yalçın’ın ilk 20 dakikadaki oyunu karşılaşmanın geneline yaymak üzerine çalışmalar yapacağı kaydedildi.

49 yaşındaki teknik adamın, yardımcılarıyla ve fizyoterapistlerle yaptığı değerlendirmede, “İlk 20 dakikada sergilenen futbolu, maçın daha geniş periyotlarına yayarsak her platformda istediğimiz sonuçları alırız. Bunu sahaya yansıtmak için çalışmalıyız” dediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı teknik heyetin, Yalçın’ın bu isteği doğrultusunda çalışmalarına yön vereceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımın 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak son ana kadar maçı kovalamasından ve son dakikalarda gelen golden de memnuniyet duyduğu kaydedildi. Yalçın’ın yaptığı değerlendirmede, “Oyunun içinde zaman zaman kopukluklar olsa da futbolcuların son ana kadar golü düşünmeleri ve bunu kovalamaları da karşılaşmadan geriye kalan olumlu yanlardan biriydi. Bunu da geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş kaçan fırsatlara yandı: Dortmund İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı
SPOR
Beşiktaş kaçan fırsatlara yandı: Dortmund İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@spor'in paylaştığı bir gönderi

Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.