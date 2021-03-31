Sergen Yalçın'ın 'Maçlarımızda istemiyoruz' dediği Halil Umur Meler, Kasımpaşa maçına atandı

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler atandı.

"Meler'i istemiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'in atanmasına yönelik gösterilen tepkilerden bazıları;

MHK tarihte ilk kez,bir hakemi üst üste aynı takımın 2 maçına veriyor.



Halil Umut Meler, derbiden sonra Kasımpaşa maçında da Beşiktaş'ın maçını yönetecek.



Sanırım Sergen Yalçın'ın 'Halil Umut Meler'i maçlarımızda görmek istemiyoruz'' açıklamasına tepki olarak yapıldı bu atama. — Fırat Günayer (@firatgunayer) March 31, 2021

🔥🔥🔥 Buyrun işte yine futboldaki oyunlara döndük.

MHK, Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler’i atadı. pic.twitter.com/ERqtSSnwX8 — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) March 31, 2021

Israrla Fırat Aydınus’un 800 gündür neden Galatasaray’ın maçlarına verilmediğini sormuştuk ve MHK bu yanlışından döndü, burada tebrik ederiz. Lakin aynı MHK, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Halil Umut Meler’i üst üste Beşiktaş’ımızın maçına atadı, böyle skandal atama olamaz. REKLAM March 31, 2021

Sergen Yalçın’ın derbinin ardından yaptığı açıklamaların üzerine Halil Umut Meler ataması gerçekten ilginç. MHK belli bir standartta bu tarz çıkışlar yapsa anlaşılabilirdi ama bu standart olmadığı için çok su kaldırır bu karar. — Ahmet Selim Kul (@ahmetselimkul) March 31, 2021



