Spor Sergen Yalçının Maçlarımızda istemiyoruz dediği Halil Umur Meler, Kasımpaşa maçına atandı
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın'ın 'Maçlarımızda istemiyoruz' dediği Halil Umur Meler, Kasımpaşa maçına atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atadığı hakem Halil Umut Meler olay oldu.

Haber Merkezi DHA
Sergen Yalçının Maçlarımızda istemiyoruz dediği Halil Umur Meler, Kasımpaşa maçına atandı
Halil Umut Meler

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler atandı.

"Meler'i istemiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

  • Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'in atanmasına yönelik gösterilen tepkilerden bazıları;


Abone Ol Google News
Normalleşmedesteği devreye giriyor

Normalleşme
desteği devreye giriyor

Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor.
Kanuninin portresine rekor fiyat

Kanuni'nin portresine rekor fiyat

​İngiltere'de açık artırmayla satıldı.
Kritik bir itiraflakarşı karşıyayız

Kritik bir itirafla
karşı karşıyayız

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması.

Dünyada tek örnek

Dünyada tek örnek

​Kayseri'de bulundu: 7,5 milyon yıllık

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

'Etim kemiğimden ayrılmış gibiydi'

Koronavirüsü 2 ayda atlattı, yaşadıklarını böyle anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.